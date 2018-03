Datenskandal kostet Facebook knapp 100 Milliarden Dollar Börsenwert – nun will Mark Zuckerberg will vor dem US-Kongress aussagen

Schon wieder haben sich 20 Milliarden Dollar von Facebooks Börsenwert innerhalb eines Handelstages in Luft aufgelöst. Anleger misstrauen Mark Zuckerberg offenkundig immer mehr, die ausufernde Krise um den Datenskandal in den Griff zu bekommen. Als vertrauensbildende Maßnahme kündigte der Facebook-Chef heute an, er sei bereit, im US-Senat auszusagen. Mehrere Analysten senken unterdessen ihren Daumen...

Von

95 Milliarden Dollar: Das ist die Höhe, um die Facebooks Börsenwert in den sechs Handelstagen nach Bekanntwerden Datenaffäre nun schon dezimiert wurde. Auch gestern ging der Kursrutsch weiter: Facebook-Aktien brachen um weitere 5 Prozent auf nur noch 152 Dollar ein.

Auslöser für die neue Ausverkaufswelle an der Wall Street waren Medienberichte, nach denen Mark Zuckerberg in Datenskandal um Cambridge Analyticas zu einer Aussage vor dem US-Kongress bereit sei. Als Termin wird der 12. April genannt.

Wie CNN berichtet, arbeite der Facebook-Chef gerade an einer Strategie für seine Aussage in der Anhörung. Zwei Tage zuvor soll der 33-Jährige bereits vor dem Justizausschuss des US-Senat zum Datenschutz aussagen – gemeinsam mit Twitter-CEO Jack Dorsey und Google-CEO Sundar Pichai.

Investors don’t appear to be thrilled that Mark Zuckerberg is going to testify before U.S. lawmakers, @TheChartress says. Facebook’s stock was down about 5% on Tuesday #tictocnews pic.twitter.com/Uh2SoOivVb — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27. März 2018

Anzeige

Dass Anlegern beim Gedanken an Zuckerberg vor dem US-Kongress allerdings offenkundig höchst unwohl zumute ist, beweist der neuerliche Kurseinbruch am gestrigen Handelstag. Die Bank of America als auch Aegis Capital reduzierten gestern die Kursziele der Facebook-Aktie wegen der bestehenden Unsicherheiten im Zuge des Datenskandals.

„Feige und komplett unakzeptabel“

In Großbritannien wollte sich Zuckerberg der Befragung durch das Parlament unterdessen nicht stellen, was ihm harsche Kritik einbrachte. Sein Ausbleiben sei „feige und komplett unakzeptabel“, erklärte etwa der stellvertretender Parteivorsitzender der Labour Party, Tom Watson.