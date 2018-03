Die Alt-Männerriege von Heimatminister Horst sorgt für Twitter-Spott und das Ministerium reagiert erstaunlich unsouverän

Horst Seehofers Heimatministerium hat am Dienstagabend für eine kleine Empörungswelle bei Twitter gesorgt. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, so der korrekte Name, veröffentlichte am Freitag eine Pressemitteilung zum Thema "Führungsmannschaft des BMI komplett". Auf dem zugehörigen Foto sind nur Männer zu sehen. Eine Grünen-Politikerin spießte die Frauen-Abwesenheit auf Twitter auf. Das Ministerium reagierte erschreckend unsouverän.