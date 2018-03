12 Mio. sehen langweilige Niederlage gegen Brasilien, die „SOKO Hamburg“ startet mit mehr als 20%

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. Länderspiel gegen Brasilien holt zweitbeste Zuschauerzahl seit der EM 2016

Für ein Testspiel sind es schon außergewöhnliche Zahlen: 12,08 Mio. Fans saßen am Dienstagabend vor den Fernsehern, um das Match gegen Brasilien, das sich dann als weitgehend langweilige Partie erwies, zu schauen. Der Marktanteil lag bei heftigen 38,0%. Zum Vergleich: Das Spiel gegen Spanien sahen am Freitag noch 9,01 Mio. (28,6%). Nur ein einziges Fußballspiel erreichte seit der EM 2016 noch mehr Zuschauer: das Finale des Confed-Cups 2017 zwischen Deutschland und Chile, das damals 14,69 Mio. (42,7%) einschalteten. DFB-Pokal-Finals, Champions-League-Spiele und sämtliche anderen Länderspiele kamen hingegen nicht an das Brasilien-Match heran. Und: Die 12,08 Mio. reichen für einen Top-5-Platz im deutschen Fernsehen für den Zeitraum der jüngsten anderthalb Jahre.

2. „SOKO Hamburg“ startet mit sehr guten 20,8%, in der Prime Time sind die ARD-Serien die stärksten Nicht-ZDF-Sendungen

Am Vorabend lief im ZDF die neue Serie „SOKO Hamburg“ an (Ja, Hamburg hatte tatsächlich noch keine eigene „SOKO“). 4,07 Mio. sahen die Premiere, der Marktanteil lag bei tollen 20,8%. Zum Vergleich: Sendeplatzvorgänger „SOKO Köln“ erreichte zuletzt im April 2015 einen so guten Marktanteil. In der Prime Time kam Das Erste dem ZDF am nächsten: Die Serien-Hits „Um Himmels Willen“ und „In aller Freundschaft“ sahen immerhin 4,61 Mio. und 4,33 Mio. Menschen, was angesichts der starken Konkurrenz für 14,2% und 12,7% reichte. Bei den Privaten reichten der RTL-Serie „Doctor’s Diary“ 1,57 Mio. Seher und ganze 4,8% für den Prime-Time-Spitzenplatz. In den Tages-Charts entsprach das nichtmal einem Top-30-Rang.

3. Mieser Abend für die drei großen Privatsender, Sat.1 versagt am deutlichsten

Die Gesamtpublikumszahlen deuten es schon an: RTL, Sat.1 und ProSieben waren am Dienstagabend völlig chancenlos. Bei den 14- bis 49-Jährigen sieht es ähnlich aus. So kamen die „Doctor’s Diary“-Wiederholungen bei RTL in der Prime Time, also zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr auf Marktanteile von 10,6%, 9,0% und 10,7%. Erst um 23.15 Uhr gab es recht gute 14,2%. ProSieben erreichte mit den „Simpsons“ um 20.15 Uhr und 20.45 Uhr nur jeweils 680.000 junge Zuschauer und Marktanteile von 7,1% und 6,4%, „The Orville“ fiel danach mit nur 800.000 und 7,3% auf neue Tiefs. Noch schlechter lief der Abend für Sat.1: Den Film „Dating Alarm“ schalteten nur 520.000 14- bis 49-Jährige ein – miserable 5,0%. Claus Strunz‘ „akte 20.18“ unterbot das im Anschluss noch locker: mit 280.000 und absolut desaströsen 3,1%.

