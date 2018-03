Redaktionswechsel im Hause Bauer: Nina Maurischat übernimmt Leitung von Wohnidee und Laura Wohnen kreativ

Von

Nina Maurischat übernimmt Ende März die Redaktionsleitung von Wohnidee und Laura Wohnen kreativ. In der Bauer Media Group ist sie keine Unbekannte: Seit 2016 war sie als Chefredakteurin von Maxi und Myway tätig und machte auch ihr Volontariat in dem Medienunternehmen. Zwischenzeitlich schrieb sie für Bild am Sonntag, Mädchen und bella. Ab 2009 war sie sieben Jahre lang Chefredakteurin des Frauenmagazins Petra. „Nina Maurischat ist eine exzellente Journalistin, die durch ihre Vielseitigkeit in der Branche bekannt und seht gut vernetzt ist“, so Verlagsleiterin Birgit Börner.

Die scheidende Chefredakteurin Karen Hartwig leitete seit 2015 die Redaktionen von Wohnidee, Laura Wohnen kreativ und Deco & Style Experts.