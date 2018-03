„Late Night Berlin“ steigert sich auf Bestwerte, „Big Bang Theory“ knackt die 20%, „Der Blaue Planet“ verabschiedet sich stark

Grandioser Abend für ProSieben: Auf den meisten Abend-Sendeplätzen lief es zum Teil deutlich besser als in den Vorwochen. So gewann "The Big Bang Theory" den Tag mit 2,10 Mio. 14- bis 49-Jährigen und stolzen 20,8%, "Young Sheldon" steigerte sich auf 18,9% und "Late Night Berlin" um 23 Uhr immerhin auf gute 12,2%. Im Gesamtpublikum überzeugte der Abschluss der BBC-Doku-Reihe "Der Blaue Planet mit 4,80 Mio. Zuschauern, der Tagessieg ging hier an die "Tagesschau".