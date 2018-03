Jetzt weltweit: Facebook setzt im Newsfeed verstärkt auf lokale Nachrichten

Mitten in der immer weiter ausufernden Datenaffäre versucht das Social Network mit neuen Änderungen am Newsfeed wieder selbst für positive Schlagzeilen zu sorgen. Wie Facebook heute per Blogeintrag mitteilte, will das weltgrößte soziale Netzwerk seinen Nutzern künftig verstärkt lokale Nachrichten präsentieren. Nach einem erfolgreichen Experiment in den USA rollt Facebook die Veränderungen in seinem Newsfeed nun weltweit aus.