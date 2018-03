Facebook entschuldigt sich auch in Deutschland mit Zeitungsanzeigen für den Datenskandal und patzt bei der Übersetzung

So ist die deutsche Entsprechung des englischen Einleitungssatzes mindestens holprig geraten. In den englischen Anzeigen heißt es zu Beginn: „We have a responsibility to protect your information. If we can’t, we don’t deserve it.“ In den deutschen Versionen wurde daraus: „Es ist unsere Verantwortung, Deine Informationen zu schützen. Wenn wir das nicht können, haben wir diese Verantwortung nicht verdient.“

Dass man im Deutschen eine Verantwortung nicht unbedingt „verdient“ ist den Übersetzern der Anzeige dabei offenbar entgangen. Zeit-Redakteur Marcus Rohwetter hat via Twitter ein paar Korrektur-Vorschläge gemacht:

„… haben wir diese Verantwortung nicht verdient" ?!? Wer hat denn Zuckerbergs Sorry-Anzeige übersetzt? Wie wäre es mit „… sind wir dieser Verantwortung nicht gerecht geworden" oder „… haben wir dein Vertrauen nicht verdient"? #facebook #CambridgeAnalytics pic.twitter.com/duPr8knRRc — Marcus Rohwetter (@MRohwetter) March 27, 2018

Weiter heißt es im Text der Anzeige: „Du hast vermutlich gehört, dass die Quiz-App eines Wissenschaftlers im Jahr 2014 unerlaubt die Facebook-Daten von Millionen von Menschen weitergegeben hat. Das war ein Vertrauensbruch, und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir damals nicht mehr dagegen getan haben.“ Es wird darauf hingewiesen, das Facebook schon“seit längerer Zeit“ verhindere, dass Apps so viele Informationen erhalten wie damals.

Unterschrieben hat die Anzeige Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg. Bei dem Skandal geht es darum, dass über eine Fragebogen-App die Profildaten von Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Wissen oder Einwilligung weitergegeben wurde. Der Wissenschaftler, der die App veröffentlichte, hat die Daten dann unrechtmäßigerweise an Cambridge Analytica verkauft. Die Firma nutzte die Daten dann, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen, mit deren Hilfe u.a. Werbe-Botschaften zur zurückliegenden US-Wahl bei Facebook platziert wurden.