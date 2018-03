trending: Burgwedel, Puigdemont, #zLAtan, Wagenknecht und die Sommerzeit, Stormi und der „March for Our Lives“

#trending // Worldwide

Die Massendemonstrationen In den USA waren natürlich auch ein gigantisches Thema in den sozialen Medien. Schließlich startete die Bewegung auch dort – u.a. unter dem Hashtag #neveragain. Am Samstag protestierte nun also eine offenbar siebenstellige Zahl von vornehmlich jungen Menschen gegen die Waffengesetze der USA – auf einem „March for Our Lives“. Ein CNN-Stream erreichte auf Facebook 354.000 Interaktionen und 6,8 Millionen Abrufe, Barack Obamas Tweet „Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change“ erreichte mehr als 1,6 Millionen Likes und Retweets.

Zu den Gesichtern der Proteste wurden in den sozialen Netzwerken Naomi Wadler und Emma Gonzalez. Über die 11-jährige (!) Naomi Wadler schrieb NowThis völlig zu Recht „11-year-old Naomi Wadler has more poise and power than most adults you’ve ever met“ und sammelte mit ihrer dreiminütigen Rede 12,5 Millionen Abrufe auf Facebook ein. Die Rede von Emma Gonzalez, einer der Überlebenden des Stoneman-Douglas-High-School-Shootings, ist um die Welt gegangen. 6:20 Minuten sprach und schwieg sie – so lang, wie der Schütze brauchte, um seine Morde zu begehen. Die #neveragain-Bewegung wird nicht so schnell wieder verschwinden.