Mehr Arbeit für den Editorial Director Food: Jan Spielhagen übernimmt bei G+J auch noch Publisher-Job

Der Multi-Chefredakteur von Essen & Trinken, Beef oder Thermomix übernimmt die weitere Verantwortung von Astrid Hamer, die von Hamburg nach Berlin zieht. In der Hauptstadt soll sie sich für Gruner + Jahr um den Ausbau von “Eat The World” kümmern. Das Startup bietet kulinarische Stadtführungen in 36 deutschen Städten an. Einen entsprechenden New Business-Bericht bestätigte der Verlag auf MEEDIA-Anfrage.