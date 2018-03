trending: „Duck Tales“, Norbert Blüm, „Deadpool 2“ und der neue „europäische“ Pass der Briten

#trending // Social Media Kommen wir zu einem gaaaaanz anderen Thema – und damit zu einem der erfolgreichsten Facebook-Videos des Tages. Fast 4 Millionen Views erreichte es am Donnerstag in dem sozialen Netzwerk. Zu sehen ist Brendon Urie, Sänger der Alternative-Rock-Band Panic! at the Disco. Die trat in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon auf, performte einen aktuellen Song. Die 4 Millionen Views holte Urie allerdings allein – mit einer sehr speziellen Performance. Er sang allen Ernstes den Titelsong der Zeichentrickserie „Duck Tales“. Und das so mitreißend und absurd, dass man erstaunt 90 Sekunden lang staunt – wie 4 Millionen andere. Panic! At The Disco's Brendon Urie sings the DuckTales theme song. Posted by The Tonight Show Starring Jimmy Fallon on Mittwoch, 21. März 2018