Doppelspitze bei der Frankfurter Neuen Presse: Miteigentümer Max Rempel steigt in die Chefredaktion auf

Zum 1. April übernimmt die Ippen Mediengruppe und die MDV-Mediengruppe der Gießender Verlegerfamilie Rempel die Frankfurter Neue Presse (FNP). Jetzt zeigt die Verlegerfamilie Rempel bereits operativ Flagge bei der FNP. Wie der Verlag der FNP gegenüber MEEDIA auf Anfrage mitteilt, wird Max Rempel die Chefredaktion der FNP verstärken. Dies soll zum 1. April erfolgen.

Rempel ist seit 2011 Geschäftsführer und seit 2013 Chefredakteur des Mittelhessischen Druck- und Verlagshauses, zu dem die Gießener Allgemeine, Alsfelder Allgemeine, Wetterauer Zeitung gehören. Rempel wolle „die Zukunft der Frankfurter Neuen Presse mitgestalten und die Regionaltitel mit ihren jeweiligen lokalen Besonderheiten im Sinne der Leser weiterentwickeln“, heißt es. Damit bekommt die FNP eine Doppelspitze. Bislang ist Joachim Braun alleiniger Chefredakteur.

Auf Rempel kommen allerdings schwere Aufgaben zu. Denn die Auflage der Tageszeitung soll nach ihrer Neuausrichtung deutlich an Auflage verloren haben. So eckte das Blattkonzept bei vielen älteren Lesern an. Sie kündigten ihre Abos. Rempel wird in einer Mail des FNP-Geschäftsführers Oliver Roloff an die Mitarbeiter auch wegen seiner sportlichen Leistungen herausgestellt. „In seiner Freizeit verzweifelt der passionierte Sportler regelmäßig an seinem Aufschlag beim Tennis und seiner schlechter werdenden Kondition“, heißt es hier in dem Schreiben, die MEEDIA vorliegt. Fraglich ist allerdings, ob langfristig die Doppelspitze der FNP-Chefredaktion erhalten bleibt.