2017 war ein gutes Jahr für RTL: Mitarbeiter erhalten Erfolgsbeteiligung von 1,5 Monatsgehältern

Die rund 3300 Mitarbeiter der Mediengruppe RTL Deutschland können sich über 1,5 zusätzliche Monatsgehälter freuen. Das Medienunternehmen zahlt seinen Angestellten bereits zum achten Mal in Folge eine Erfolgsbeteiligung in dieser Höhe aus. In einem über das Intranet verschickten Brief informierte Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, ihre Mitarbeiter über die frohe Botschaft. Insgesamt über 18 Millionen Euro kostet RTL nach eigenen Angaben die großzügige Geste in diesem Jahr. Die Arbeitnehmer können entscheiden, ob sie ihren Anteil überwiesen haben möchten oder ihn beispielsweise in eine Direktversicherung fließen lassen.

Seit mehr als 25 Jahren beteiligt das Medienunternehmen seine Angestellten am Unternehmenserfolg und hat dafür im Laufe der Zeit schon mehr als 240 Millionen Euro ausgegeben. War davon anfangs nur der Sender RTL betroffen, erhalten mittlerweile die Mitarbeiter aller Sender der Mediengruppe RTL eine Beteiligung.