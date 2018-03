trending: das Nördliche Breitmaulnashorn, Goldman Sachs in der Regierung und das nicht wirklich trendende #DeleteFacebook

#trending // Worldwide Nun ist der Cambridge-Analytica-Chef Alexander Nix doch über die Skandale der Firma gestolpert, wurde suspendiert. Gestolpert ist er aber nicht über die Facebook-Geschichten, in die das Unternehmen verwickelt wurde, sondern über Enthüllungen von Channel 4. Undercover-Reportern des Sender gegenüber hatte Nix über die Möglichkeit, Politikern Prostituierte zu schicken, gesprochen, sie in erfundene Korruptionsskandale zu verwickeln und das alles zu filmen und ins Social Web einzuspeisen. Auch in den sozialen Netzwerken sorgte der Channel-4-Film für deutlich größeres Aufsehen als die Facebook-Berichte des Guardians vom Wochenende. Die Zahl der Cambridge-Analytica-Tweets explodierte am Montagabend, als der Bericht an die Öffentlichkeit kam. Allein der Artikel plus Video von Channel 4 hat bei Facebook, Twitter und Reddit über 400.000 Interaktionen hervorgerufen. Das YouTube-Video des Berichts wurde inzwischen eine Million mal abgerufen. In den Medien spielt dennoch weiterhin die Facebook-Geschichte vom Wochenende die größere Rolle. Am Dienstag tauchten dazu Artikel auf, in denen über den Twitter-Hashtag #DeleteFacebook berichtet wurde, der angeblich extrem verbreitet wäre. Newsweek titelte sogar „#DELETEFACEBOOK IS TRENDING, IS THIS THE END OF THE SOCIAL NETWORK?“ Zahlen von Talkwalker zeigen jedoch, dass es am Dienstag gerade mal 56.000 Tweets mit dem Hashtag gab. Eine sehr bescheidene Zahl angesichts der 2 Milliarden monatlichen Facebook-Nutzer