Schwache Cover-Check-Woche, stern fällt mit „Liebe, Sex und Missverständnisse“ auf Jahres-Tief

Die drei großen Wochenmagazine Spiegel, stern und Focus konnten mit ihren Ausgaben 8/2018 im Einzelhandel nicht sonderlich überzeugen. Insgesamt verkauften sie nur 371.239 Exemplare in Supermärkten, Kiosken & Co. - so wenige wie seit neun Wochen nicht. Vor allem der stern schwächelte, fiel mit dem Titelthema "Liebe, Sex und Missverständnisse" auf ein neues Tief für das bisherige Jahr.