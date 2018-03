Wegen Umgang mit russischer Wahleinmischung: Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos verlässt das Social Network nach Disput

Von

Der Vorgang war bereits höchst verdächtig. Am Wochenende bezog Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos‘ auf Twitter in zahlreichen Tweets Stellung zum Datenskandal um Cambridge Analytica. Stamos versuchte auf dem 280-Zeichen-Dienst zu erklären, dass die Nutzerdaten nicht durch ein Leck weitergegeben wurden – und Facebook also unschuldig sei.

Facebook head of security Alex Stamos’ now deleted thread where he pushes back against the claim that Cambridge Analytica “breached” Facebook security Cc: @xeni @karaswisher pic.twitter.com/KuUKQCZ2Cr — Data&Politics&🏳️‍🌈 (@dataandpolitics) March 18, 2018

Wenig Stunden später musste Stamos seine Statements dann schon wieder einkassieren. Der Vorgang kommt nicht von ungefähr: Zwei Tage später ist klar, dass Stamos in Zukunft keine Rolle mehr bei Facebook spielen wird. Wie die New York Times berichtet, verlässt der 38-Jährige das US-Unternehmen spätestens im August, obwohl er bereits im Dezember ausscheiden wollte.

Der Schritt wird als gesichtswahrender Versuch Facebooks interpretiert. Er sei bei der Arbeit für das weltgrößte Social Network weiter voll engagiert, aber seine Rolle habe sich verändert, twitterte Stamos in klassischen Konzernsprech. Den Abgang dementiert er nicht.

Despite the rumors, I’m still fully engaged with my work at Facebook. It’s true that my role did change. I’m currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018

Grund für den ersten prominenten Abgang eines Top-Managers in Facebooks aktueller Krise ist die Uneinigkeit über den Umgang mit der russischen Einmischung während der vergangenen US-Wahl. Wie die New York Times weiter berichtet, habe Stamos Facebooks Management-Team bereits 2016 auf das Ausmaß der russischen Wahl-Manipulation hingewiesen.

Mark Zuckerberg nannte den Vorwurf, dass die Verbreitung von Fake News eine Rolle beim Wahlausgang gespielt haben könnten, kurz nach der US-Wahl dagegen „eine verrückte Idee“. Stamos, der 2015 von Yahoo abgeworben wurde, wollte bei der Aufarbeitung über russische Wählerbeeinflussung über Facebook dagegen auf volle Transparenz setzen, während sich Facebooks Top-Management – darunter explizit Operativ-Chefin Sheryl Sandberg dagegen gesträubt.

I have always felt that the individuals who actually work on these problems should be engaged publicly. Doing so means balancing one’s personal beliefs with their responsibility to their co-workers and employers. I don’t know how to do that in this media environment. — Alex Stamos (@alexstamos) March 17, 2018

Stamos‘ Demission und die damit verbundenen Enthüllungen sind ein weiterer Nackenschlag für Facebook. Einmal mehr wird der schwelende Generalverdacht bestätigt, dass Facebook bei der Aufklärung der Russland-Affäre eine Salamitaktik verfolgt und nur scheibchenweise zugibt, was es unbedingt zugeben muss.

Für den an der Wall Street durch die Cambridge Analtiyca-Enthüllungen schwer angeschlagenen Internet-Giganten kommt der Abgang ihres Sicherheitschefs zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt.

Dass die Nerven beim Social Network unterdessen vollkommen blank liegen, bestätigte unfreiwillig auch Marketingchefin Carolyn Everson auf der ShopTalk-Konferenz in New York. Das Unternehmen sei über die Cambridge Analytica-Enthüllungen „aufgebracht und über Maßen verstört“, erklärte Everson, wie CNBC berichtet.