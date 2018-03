trending: Soldaten in Potsdam, „1 Extra Chromosome“, Horst Seehofer, „Infinity War“ und Wladimir Putin

#trending // Worldwide

Sechs weitere Jahre Putin also. Überraschend war der Wahlausgang in Russland nicht wirklich. Oder wie es der CNN-Moderator Jake Tapper twitterte: „Polls have closed in Russia and the suspense is just killing me.“ Dementsprechend war das Thema Russland-Wahl in den sozialen Netzwerken – zumindest in Europa und Nordamerika – kein allzu großes Thema. 397.000 Tweets mit dem Inhalt „Putin“ wurden am Sonntag laut Talkwalkerveröffentlicht, für ein solch weltpolitisch wichtiges Ereignis eine verhaltene Zahl.

Auf Facebook sammelte die BBC mit einem Artikel zum Wahlausgang bis Mitternacht 24.000 Interaktionen ein, was schon für den Top-Post zum Thema Putin reichte. Über die 10.000er-Marke kam ansonsten noch Diego Maradona (!) mit den Worten „Una excelente elección de Vladimir Putin, que hoy arrasó en las urnas.“ Der erfolgreichste deutschsprachige Post kaum aus Russland – von RT Deutsch. Ein Video von Putins Dankesrede erreichte dort 25.000 Views, sowie 3.500 Interaktionen. Unter den deutschen journalistischen Medien lag die „tagesschau“ vorn – mit einem „Klarer Sieg für Putin“-Post und 2.200 Interaktionen.