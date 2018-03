Ex-Focus-Chef Helmut Markwort will für die FDP in den Landtag

Der frühere Chefredakteur und Mitherausgeber des Nachrichtenmagazins Focus, Helmut Markwort (81), will für die FDP in den bayerischen Landtag einziehen. Als Chefredakteur habe er nicht parteipolitisch aktiv sein können, sagte er dem Sender Antenne Bayern nach der Aufstellung der Kandidatenliste der oberbayerischen FDP am Samstag in München.