trending: das Schweinehochhaus, ein Baby-Elefant im Matsch, Stefan Bernhard Eck, Katy Perrys #metoo-Moment und Trauer um Toys R Us

#trending // News & Themen

Das Schweinehochhaus in Sachsen-Anhalt sorgt für Empörung. In dem Ende der 1960er in der DDR Jahre als Vorzeigeobjekt gebauten Betonklotz, in dem in sechs Etagen Schweine gezüchtet werden, herrschen offenbar desaströse Zustände. So ist auf Bildern des Vereins Deutsches Tierschutzbüro, gedreht mit verstecken Kameras, u.a. zu sehen, wie Ferkel erschlagen, Sauen gequält und Tiere allgemein so behandelt werden, wie es keine Kreatur verdient hat.

„stern TV“ zeigte einige der Sequenzen am Mittwochabend in einem 10-minütigen Bericht, der inklusive Begleit-Artikel am Donnerstag auf Platz 1 der Social-Media-News-Charts sprang. 21.300 Interaktionen gab es auf Facebook und Twitter. Der Artikel war dabei einer der seltenen Fälle, in denen nicht Likes oder Shares für die größten Zahlen sorgten, sondern die Facebook-Reaction „Wütend“.