trending: Stephen Hawking, Stephen Hawking, die neue Bundesregierung, Stephen Hawking und Stephen Hawking

Auf Twitter waren es vor allem Kollegen von Hawking, die mit ihren Tweets die meisten Reaktionen hervor riefen. Neil deGrasse Tyson twitterte philosophisch: „His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it’s not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018.“ 933.000 Likes und Retweets sammelte er damit ein. Die NASA gab Hawking den Wunsch mit: „May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @ Space_Station in 2014„. Auch Barack Obama wünschte Hawking eine gute Reise: „Have fun out there among the stars.“ Und das mit 4,6 Mio. Followern extrem beliebte Satire-Account „God“ twitterte: „It’s only been a few hours and Stephen Hawking already mathematically proved, to My face, that I don’t exist.“

Andere erinnerten mit Zitaten an den verstorbenen Wissenschaftler: „It would not be much of a universe if it wasn’t home to the people you love.“ Oder: „Look up at the stars and not down at your feet“ Wie besonders Hawking war, fasst auch der 125.000-Interaktionen-Tweet von Adam Best zusammen: „They said Stephen Hawking had 2 years to live in 1963. They said Stephen Hawking would never speak again in 1985. He stuck around until 2018 with one of the loudest voices on the planet.“

"Look up at the stars and not down at your feet" – Professor Stephen Hawking

1942-2018 https://t.co/h8uWznhEpb pic.twitter.com/RVeQx2BTxP

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) March 14, 2018