„Nach intensiver Prüfung wird My Way nicht weitergeführt“: Bauer stellt seinen 40plus-Titel ein

Die aktuelle Ausgabe des 40plus-Magazins My Way, die gerade an den Kiosken liegt, wird auch die letzte sein. Bauer Media stellt den Titel ein. Gegenüber MEEDIA bestätigte der Verlag entsprechende Medienbericht.

Das Magazin wird damit ein Opfer des Umzuges der Maxi-Redaktion von Hamburg nach München. Im Zuge der Übernahme der Madame von Medweth hatte Bauer sich entschieden, den Redaktionsstandort von der Elbe an die Isar zu verlegen. Da die Maxi bis dahin zusammen mit der My Way produziert wurde, stand der 40plus-Titel plötzlich ohne Redaktion da – auch weil sich Bauer in Hamburg keine weitere entsprechende Abteilung mehr leisten wollte.

Die Lösung sollte so aussehen, dass My Way künftig extern erstellt werden soll. “Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir eine Vielzahl von Weiterführungsmöglichkeiten geprüft und mit Interessenten und potenziellen Käufern gesprochen. Nach intensiver Prüfung wird My Way nicht weitergeführt”, erklärt Bauer auf Nachfrage.