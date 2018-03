Madsack-Verleger und Ex-BDZV-Präsident Wilhelm Sandmann im Alter von 86 Jahren gestorben

Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende der Mediengruppe Madsack und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Wilhelm Sandmann, ist tot. Sandmann starb am Dienstag im Alter von 86 Jahren, wie der BDZV am Donnerstag mitteilte. Der Manager begann seine Karriere als Schriftsetzer und studierte dann Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Hamburg und München.