„Botox, Brust & Cellulite“: Gala bringt mit Beautify Sonderheft zu Schönheitsoperationen

Auf den 164 Seiten der ersten Ausgabe gibt es neben Hintergründen zu verschiedenen Eingriffen, Trends und Techniken auch eine Empfehlung für Ärzte und Kliniken. Über 1.000 Ärzte wurden befragt und deren Antworten später durch die Stiftung Gesundheit verifiziert. Dadurch setzte sich eine Empfehlungsliste zusammen, in der sich nur ausgebildete Fachärzte mit jahrelanger praktischer Erfahrung positiven Patientenbewertungen wiederfinden.

Die Gala Beautify soll darüber hinaus einen Überblick über Risiken, Nebenwirkungen und Kosten einer Schönheitsoperation schaffen und erscheint deshalb als Kompendium. Der Titel soll nicht in Serie gehen, aber „anlassbezogen“ aktualisiert werden, wenn „zum Beispiel von neuen Erkenntnissen, Methoden oder Trends im Schönheitssegment zu berichten ist“, wie der Verlag auf MEEDIA-Anfrage mitteilte. Der Leser kann sich vor einer möglichen professionellen Beratung vorab mit dem Thema vertraut machen. Die erste Ausgabe geht in einer Auflagenstärke von 80.000 Exemplaren am 15. März in den Verkauf. Der Copypreis liegt bei 7,90 Euro.