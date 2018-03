„Und nebenbei veränderte er die Welt“: Medien und Social Media zum Tod von Astrophysikgenie Stephen Hawking

Er war der Popstar unter den Wissenschaftlern: Stephen Hawking verstarb am frühen Mittwochmorgen im Alter von 76 Jahren. Seine Forschungen zur Astrophysik, vor allem zu Schwarzen Löchern, waren bahnbrechend; populärwissenschaftliche Bücher machten ihn auch bei Laien berühmt. Dementsprechend groß ist die Trauer um das Genie in den sozialen Netzwerken.

Von

„Der Letzte für die ganz großen Fragen“, titelt Zeit Online am Mittwoch, nachdem bekannt wurde, dass der britische Astrophysiker an den Folgen seiner Erkrankung verstorben ist. Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Weiter heißt es in dem Nachruf: „Gegen Ende seines Lebens war er nicht nur ein bewundertes Genie. Er war Kult, weil er nahbar wirkte.“ Der Bayerische Rundfunk schreibt: „Sein brillanter Geist flog durch Zeit und Raum, seine Erkenntnisse waren wegweisend für die Physik.“

Auch in den sozialen Netzwerken wird um den Jahrhundertwissenschaftler getrauert und unter anderem mit Zitaten an seinen genialen Geist erinnert:

Der britische Physiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er galt als der populärste Wissenschaftler unserer Zeit. pic.twitter.com/CcH8ltFZs4 — SZ Magazin (@szmagazin) 14. März 2018

Stephen Hawking ist mit 76 Jahren friedlich eingeschlafen. Damit hat er rund 54 Jahre länger gelebt, als ihm Ärzte mal vorausgesagt haben. Und nebenbei veränderte er die Welt. Geiler Typ, ey. — Piet (@PietSmiet) 14. März 2018

Was für ein Glück, dass wir einen Teil unserer Zeit auf Erden mit einem so großartigen, inspirierenden Menschen wie Stephen Hawking teilen und von ihm lernen durften 🌃 — Janice (@muece2) 14. März 2018

„Wir sind nur eine etwas fortgeschrittene Brut von Affen auf einem kleinen Planeten, der um einen höchst durchschnittlichen Stern kreist.“ † Stephen Hawking — Maik Stern (@Lixmo) 14. März 2018

Der britische Wissenschaftler Stephen #Hawking ist tot. Bekannt wurde er für seine bahnbrechenden Erkenntnisse – und für Zitate wie dieses. pic.twitter.com/1dv8dkHQxS — tagesschau (@tagesschau) 14. März 2018

Der Beweis dafür, dass man nicht laut schreien muss um gehört zu werden, wenn man genug auf dem Kasten hat… Ein Idol meiner Jugend ist nun Teil der Sterne, die ihn so faszinierten. Danke für alles Stephen Hawking pic.twitter.com/zJeeePyWhF — Hadi ya (@mittelfinger) 14. März 2018

Einer der intelligentesten Köpfe der Welt ist verstorben.

RIP Stephen Hawking pic.twitter.com/GrnZGDjr3B — SWR3 (@swr3) 14. März 2018