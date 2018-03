trending: das generische Maskulinum, die erfolgreichsten deutschen Medien auf Instagram, immer noch Jens Spahn, „Phantastische Tierwesen“ und Rex Tillerson

#trending // News & Themen

Das generische Maskulinum war das Thema des Tages in den sozialen Netzwerken. Diskriminiert es Frauen, wenn allgemein von „Autofahrern“, „Politikern“, „Sportlern“ oder „Studenten“ gesprochen wird, also nur in der männlichen Form, auch wenn Männer und Frauen gemeint sind? Der Bundesgerichtshof hat am Dienstag das Ersuchen einer Sparkassen-Kundin abgelehnt, die in Formularen nicht als „Kunde“, sondern als „Kundin“ angesprochen werden wollte. Das generische Maskulinum sei demnach weder ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht noch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, so das Gericht.

Zahlreiche Artikel journalistischer Medien zum Thema sammelten bei Facebook und Twitter jeweils tausende Likes, Shares und Kommentare ein. Spiegel Online landete mit seinem Text bei 14.500 Interaktionen und damit auf Rang 2 der deutschsprachigen journalistischen Artikel. Die Süddeutsche Zeitung sammelte 5.000 Likes & Co. ein, Bild 4.600. Die Meinungen sowohl in den Kommentarspalten auf Facebook, als auch in Tweets zeigen: Eine echte Diskussion über das Thema findet kaum statt. Je nach Medium gibt es in den Facebook-Kommentaren die üblichen fundamentalen Meinungsunterschiede: Zwischen „Sehr schade. Sprache als Schlüssel zur Gleichberechtigung, genau so ist es. Und wieder ein Schritt in die verkehrte Richtung“ und „Irgendwo geht Feminismus ja doch zu weit.. Wie kann man die Gerichte mit so einem Quatsch belasten? Unglaublich“ gibt es hier kaum einen Kompromiss. Das generische Maskulinum wird das Land also weiter beschäftigen.