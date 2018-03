Julius Tröger wechselt von der Berliner Morgenpost zu Zeit Online und wird dort „Head of Visual Journalism“

Von

„Wir schätzen uns glücklich, dass wir mit Julius Tröger einen der führenden Experten für interaktive Erzählformen für uns gewinnen konnten“, sagt Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online. „Visual Storytelling ist ein Schwerpunkt von Zeit Online und Tröger wird uns hier noch einmal deutlich voranbringen.“ Der studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftler begann seine journalistische Laufbahn beim Schwarzwälder Boten, war danach bei der Welt und der Berliner Morgenpost. Dort war Tröger zuletzt Ressortleiter des Interaktiv-Teams. Für seine Arbeiten gewann er 2016 unter anderem den Grimme Online Award in der Kategorie „Spezial“.

Personal news: I'm super excited to be joining @zeitonline as their Head of Visual Journalism. https://t.co/UcLAw8dykg

— Julius Tröger (@juliustroeger) March 13, 2018