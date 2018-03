trending: Keira G., Per Mertesacker, die neueste Emnid-Umfrage, Judas Priest und Davide Astori

#trending // Social Media

Das Per-Mertesacker-Porträt im Spiegel hat am Wochenende hohe Wellen geschlagen. In dem sehr lesenswerten Artikel spricht der Fußballer u.a. über den Stress, der ihn vor Spielen plagt: Brechreiz, Durchfall, Angst. Nach dem Ausscheiden bei der WM 2006 dachte er : „Es ist vorbei, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei“. Der Druck sei „unmenschlich“ gewesen. Er freue sich auf die Zeit nach seinem Abschiedsspiel: „Und dann werde ich mit über 30 zum ersten Mal in meinem Leben frei sein“. Die sehr reflektierten Aussagen ermöglichen einen seltenen Blick in das Seelenleben eines Mannes, der in der Öffentlichkeit steht und Woche für Woche Leistung bringen muss.

Natürlich lassen sich Mertesackers Sätze nicht auf alle Fußballer übertragen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat ein andere Stress-Grenzen und jeder reagiert anders auf Druck. Doch man sollte die Aussagen respektieren, über sie nachdenken und sie immer im Kopf haben, wenn man an Fälle wie Robert Enke denkt. Bei Sky sah man das am Samstag offenbar etwas anders: Den Experten im Studio, die von 13 Uhr bis 21 Uhr das Bundesliga-Geschehen kommentieren und einordnen, legte man in der Halbzeit ein paar Zitate Mertesackers vor – mit der Bitte um einen Kommentar. Der geriet vor allem bei Lothar Matthäus völlig daneben. U.a. sagte er: „Ich glaube, der hat so die Idee, im Nachwuchs zu arbeiten. Wie will er einem Fußballspieler vermitteln, diese Professionalität, wenn er sagt, da ist zu viel Druck. Das geht nicht.“ Oder: „Nationalmannschaft bist Du ja sowieso nicht verpflichtet zu spielen, das hat er ja alles freiwillig gemacht. Der hätte ja aufhören können, wenn der Druck zu groß gewesen wäre.“ In den sozialen Netzwerken gab es im Anschluss viel Kritik an Matthäus, auch an Reiner Calmund und Christoph Metzelder, die sich ähnlich äußerten. Metzelder erklärte inzwischen via Twitter: „Wir schauen das Spiel und kommentieren live, besprechen die Höhepunkte für die Halbzeitanalyse und kriegen in dieser Situation ein paar Zitate auf den Tisch ohne den kompletten Kontext zu kennen. Das war der große Fehler!“

Doch nicht nur TV-Experten, die den kompletten Artikel gar nicht gelesen haben, aber dennoch ihre Meinung dazu abgeben sollten, gerieten im Zusammenhang mit Per Mertesacker in die Kritik. Das Verhalten von RTL war noch schlimmer. Mit dem Facebook-Post „Ein Weltmeister von der traurigen Gestalt“ bewarb man auf der Seite von „Punkt 12“ den Artikel mit der erbärmlichen Headline „Brechreiz und Durchfall: Per Mertesacker jammert über Druck“. Später änderte man die Headline in „Brechreiz und Durchfall: Per Mertesacker beklagt Druck im Profi-Fußball„. Nach 20 Stunden kehrte man den Facebook-Post dann ins Gegenteil und schrieb: „Ein wirklich bemerkenswertes und offenes Interview von unserem Weltmeister.“ Besser macht das den ursprünglichen Post und die Headline nicht mehr.