Keine Oben-Ohne-Fotos mehr: Die „Bild-Girls“ bleiben ab sofort angezogen

Seit dem heutigen Montag verzichtet die Bild-Zeitung auf "eigene Oben-ohne-Produktionen von Frauen", das traditionelle "Bild"-Girl wird ab sofort in Unterwäsche posieren. Viele Frauen hätten die Nackt-Aufnahmen in der Vergangenheit als kränkend oder herabwürdigend empfunden, erklärte die Redaktion des Boulevardblattes am Wochenende.

„Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein!“, lautet die Überschrift des Beitrages, in dem die Bild-Redaktion das „Ende einer Ära“ verkündet. Eine Ära, die über Jahrzehnte Boulevardzeitungen geprägt habe, heißt es weiter. Dennoch will man sich ab sofort von eigenproduzierten Oben-Ohne-Fotos verabschieden, da sowohl Bild-Leserinnen als auch -Mitarbeiterinnen diese als kränkend und/oder herabwürdigend empfunden hätten. Das Bild-Girl werde es zwar weiter geben, allerdings anders in Szene gesetzt: in einem „neuen zeitgemäßeren Fotografie-Stil“, wie es die Bild nennt.

Die Inszenierung des Bild-Girls sorgt seit Jahren immer wieder für Kritik. 2012 verbannte die Redaktion der Boulevardzeitung die Fotos bereits von der Titelseite ins Innere des Blattes. “Es ist vielleicht ein kleiner Schritt aus Sicht der Frauen. Aber es ist ein großer Schritt für Bild und alle Männer in Deutschland”, hieß es damals von Seiten der Bild. Zwei Jahre später startete eine 25-jährige Studentin eine Petition, die unter dem Hashtag #StopBildSexism dazu aufrief, das halbnackte Bild-Girl endgültig abzuschaffen.

In den sozialen Netzwerken löst die Nachricht der angezogenen Bild-Girls gespaltene Reaktionen hervor:

Das BILD-Girl ist nicht mehr nackt – das ist ein wichtiger Schritt nach vorne der zeigt dass die BILD sich unter Druck gesetzt fühlt. Protest wirkt! 😎😎😎😎 https://t.co/o7uphcId1E — StopBildSexism (@StopBildSexism) 12. März 2018

Die nackten Girls bei der BILD sind bald endlich vorbei. Kaum vorstellbar, aber wahr. Danke an all die wunderbaren Kämpfer*innen da draußen, die sich seit Jahren dagegen stark gemacht haben! ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/1F7mGQ7ewE — Kathrin Weßling (@ohhellokathrina) 12. März 2018

Wenn die Gesellschaft keine Lust mehr auf deinen sexistischen Mist hat, du das aber nicht so richtig verstehst: Unter der Überschrift „Männer, ihr müsst jetzt ganz stark sein!“ kündigt @BILD das Ende der nackten Bild-Girls an. pic.twitter.com/cRsFPLUsvv — Johannes Musial (@JohannesMusial) 12. März 2018

Äh… ist ja schön, dass die „Girls“ bei #BILD nicht mehr oben ohne objektifiziert werden, aber abgeschafft ist die sexistische Kackscheiße nicht. Habt ihr gesehen, oder? @StopBildSexism — Veronique Brüggemann (@V_Brueggemann) 12. März 2018