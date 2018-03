Bundesliga bei Sky: stolze Zahlen für Dortmund-Frankfurt, Hoffenheim-Wolfsburg Flop des Spieltags

Pay-TV-Anbieter Sky hat am Wochenende mit der Bundesliga gleich zweimal die Mio.-Marke geknackt. Sehr gut lief es dabei für das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, das am Sonntag 1,22 Mio. Zuschauer fand. Bereits am Samstag schalteten 1,66 Mio. die Nachmittagsübertragungen ein.