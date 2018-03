„Verschlafener Hurensohn“: Donald Trump beleidigt NBC-Moderator Chuck Todd bei Kundgebung

Von

NBC-Moderatorenlegende Tom Brokow etwa twitterte:“Präsident Trump nennt meinen Freund und Kollegen Chuck Todd einen „verschlafenen HURENSOHN. Hat wirklich Klasse. Erklär das deinen Kindern.“

Pres Trump at a Penn rally calls my colleague and friend Chuck Todd a “sleeping SON OF A BITCH.” Really classy. Explain that to your children.

Washington Post-Kolumnist Brian Klaas erinnerte unterdessen an die vergangenen Ausfälle Trumps gegenüber Journalisten, bei denen der US-Präsident Medienvertreter „die Feinde des Volkes“ und „einen Schandfleck Amerikas“ genannt hatte. Trump habe Medien auf Twitter bereits 172 Mal als „Fake News“ beschimpft, rechnete Klaas vor.

Trump called journalists “the enemy of the people,” a “stain on America,” and singled one out as “a son of a bitch.” He endorsed a candidate who pleaded guilty to assaulting a reporter. He’s called the media “fake news” 172 times on Twitter.

The press is a pillar of democracy.

— Brian Klaas (@brianklaas) March 11, 2018