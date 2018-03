trending: Alexa, Wc Donald’s, Sigmar Gabriel, Jon Favreau, Kim Jong Un und Donald Trump

#trending // Social Media Easy Jet lässt so viele Pilotinnen fliegen wie nie zuvor, Mattel bringt 17 Role-Model-Barbies auf den Markt, die größte Rossmann-Filiale in Hannover wird zu einer Rossfrau-Filiale – selten zuvor wurde der Internationale Weltfrauentag so sehr für Werbeaktionen genutzt, wie in diesem Jahr. Das Social Web spielt dabei eine entscheidende Rolle, soll es die Aktionen doch möglichst stark weiter verbreiten. Gelungen ist das einigen Fällen durchaus – leider aber nicht immer im Sinne des Unternehmens. Auch McDonald’s hat sich zum Weltfrauentag etwas ausgedacht: Auf allen digitalen Plattformen, also Websites, Social-Media-Profilen, usw. hat die Fast-Food-Kette ihr berühmtes Logo, das „M“ zu einem „W“ umgedreht. „W“ wie „Women“ – oder hierzulande „W“ wie „weiblich“. Auch in einigen wenigen Filialen wurde das Logo dementsprechend geändert. Von der reinen Masse der Reaktionen war die Aktion ein Erfolg für den Konzern. Zahlreiche Medien berichteten und wurden auf Facebook mit zigtausenden Likes und Shares bedacht. Auf Twitter gab es am Donnerstag über 95.000 Tweets mit dem Inhalt „McDonald’s“. Der genaue Blick auf die Reaktionen zeigt jedoch, dass die Masse der Nutzer McDonald’s die „W“-Aktion nicht abnimmt, sie nicht für authentisch hält. 56% der Tweets vom Donnerstag sind laut Social-Media-Analyse-Tool Talkwalker negativ, nur 11% positiv. Der McDonald’s-Tweet mit den meisten Likes und Retweets – 219.000 – enthält beispielsweise folgenden fiktiven Dialog: „McDonalds: In celebration of women we are flipping the arches upside down. / Or you could give your employees better benefits. / McD: Look it’s a W! / Maybe a living wage? Better family leave? A career path forward in the face of automation? / McD: The W stands for women.“