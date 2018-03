Mobile-TV-Muffel: Deutsche bleiben ihrem Fernseher treu – noch

Von

Im Vorfeld des newTV Kongresses in Hamburg hat Statista für nextMedia.Hamburg eine Studie zum Thema Bewegtbild durchgeführt. Die Umfrage ergab, dass Deutsche ihren Fernseher trotz des massiven Trends hin zu Smartphones und Tablets weiter anderen technischen Geräten vorziehen. Ganze 93 Prozent der Befragten schauen Videos, Filme oder TV-Inhalte über ihren Fernseher, 67 Prozent dagegen nutzen einen Laptop oder Computer. Bei den mobilen Endgeräten wie Smartphone (36 Prozent) und Tablet (22 Prozenz) fallen die Ergebnisse eher mager aus. Die „Glotze“ führt zwar in den verschiedenen Altersgruppen immer das Ranking an, doch bei dem Smartphone fällt auf, dass im zunehmenden Alter die Nutzung des Mobiltelefons sinkt. Während die Nutzung bei den 18-bis 29-Jährigen bei 64 Prozent liegt, sind es bei den 50-bis 65-Jährigen nur noch 18 Prozent.

Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass insgesamt 95 Prozent lieber zu Hause anstatt unterwegs Bewegtbild konsumieren. Ein Grund hierfür kann jedoch neben des jeweiligen Datenvolumens auch die Netzqualität sein. Denn nicht überall im Land ist es möglich, mit seinem mobilen Internet schnell und mit hoher Qualität zu laden.

Was in der Studie außerdem auffällt: Der Großteil der Befragten (72 Prozent) wählt gezielt bestimmte Inhalte, die sie aufmerksam verfolgen. Der Rest lässt Serie, Video & Co. lieber nur nebenbei laufen und beschäftigt sich zwischendurch mit anderen Dingen. Am favorisiertesten bleibt das klassische Fernsehen, für das sich 86 Prozent der Befragten entscheiden. Dahinter folgen Videos auf Videoplattformen wie z.B. YouTube mit 61 Prozent. Netflix, Amazon Prime und Co. als Video-On-Demand-Angebote erhalten von der Hälfte Zuspruch, und überwiegend von jüngeren Leuten. Dort ist ein Unterschied zwischen den Generation deutlich zu erkennen. Über soziale Netzwerke schaut etwa jeder Dritte Videos.