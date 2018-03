„Gladbeck“ verliert fast eine Million Zuschauer und unterliegt deutlich dem „Bergdoktor“, „Topmodels“ fallen auf schwächsten Marktanteil seit 2015

Der Zweiteiler "Gladbeck" lockte zum Abschluss am Donnerstag längst nicht mehr so viele TV-Zuschauer an wie beim Auftakt am Mittwoch. Statt 4,99 Mio. sahen noch 4,06 Mio. zu, der Marktanteil fiel von 15,3% auf 12,1%. Den Tagessieg holte so unangefochten "Der Bergdoktor" vom ZDF mit 6,36 Mio. Sehern. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "Der Lehrer" von RTL, "Germany's next Topmodel" hingegen büßte im Vergleich zur Vorwoche deutlich ein.