trending: ein toter Hund, Pepe der Frosch, Cem Özdemir, „Ready Player One“ und Riyad Mahrez

Schrecksekunde für die Fans des Fußballclubs Leicester City: Superstar Riyad Mahrezpostete am späten Dienstagabend auf Facebook: „After the last consultation with many doctors, I’ve decided to stay away from football ,As my time as a football player comes to an end , I would like to say few words. I want to thank everybody for the kindness and support they have shown me in this incredible city , you will be always in my heart .“ Der 28-Jährige, der in der Winterpause gerade erst zu Manchester City wechseln wollte, nicht durfte und am Wochenende kerngesund gespielt hat, beendet plötzlich seine Karriere? Schnell kamen 85.000 Interaktionen zusammen, darunter 11.000 erschreckte Kommentare. Während einige Medien den Post ernst nahmen, vermuteten andere schnell, dass Mahrez‘ Account gehackt worden sei. Das war dann auch tatsächlich so, der Eintrag wurde gelöscht und der Spieler beendet seine Karriere nicht.