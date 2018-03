Die große Online-IVW-Analyse mit den wichtigsten Rankings und Zahlen aus dem Februar

Der Februar hat den meisten von der IVW vermessenen Onlinemarken Traffic-Verluste beschert. Kein Wunder, war er doch drei Tage kürzer als der Januar. Einige Anbieter büßten allerdings mehr Visits ein als durch die drei fehlenden Tage erklärt werden können. So war das Interesse an TV-Sendern und am TV-Programm deutlich geringer als im Vormonat. Gegen den Trend zugelegt haben hingegen u.a. der kicker und Sport1.