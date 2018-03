„Gesucht: 105 kühne Köpfe“ – so wirbt die Handelsblatt Media Group um Job-„Astronauten“

Dass hinter einer Qualitätszeitung oft ein "kluger Kopf" steckt, inspirierte die FAZ einst zu einer legendären Leserkampagne. Die Handelsblatt Media Group wirbt diese Woche ausnahmsweise nicht um Zielgruppen, sondern in eigener Sache: "105 kühne Köpfe gesucht" lautet der Claim einer großformatigen Stellenanzeige, die der Verlag in Printmedien, online, bei Social Media und in Fachmedien schaltet.