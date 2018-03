„Joko Winterscheidts Druckerzeugnis“ – oder einfach JWD: Neues G+J-Magazin hat einen Namen und kommt Ende März

"Kein normales Männermagazin", heißt es in den Media-Unterlagen von Gruner + Jahr. Das neue Magazin in Kooperation mit dem TV-Moderator erscheint Ende März und heißt "Joko Winterscheidts Druckerzeugnis", kurz JWD. Parallelen zum erfolgreichen Frauentitel Barbara (Claim: "Kein normales Frauenmagazin") sind in der Vermarkter-Ansprache unverkennbar. Joko Winterscheidt hat kräftig dazu beigetragen, dass das Geheimnis um den Titel vorzeitig gelüftet wurde.