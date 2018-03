Breaking News-Label: Facebook testet neues Newsfeed-Feature, um Eilmeldungen zu kennzeichnen

Es ist seit jeher eine Achillesferse des weltgrößten Social Networks: Nachrichten erscheinen in Facebooks Newsfeed je nach Laune des Algorithmus oft Stunden, manchmal auch Tage nach der tatsächlichen Veröffentlichung. Zumindest klarer unterscheidbar könnte die Aktualität der Nachrichten nun aber werden: Wie der drittwertvollste Internetkonzern der Welt in einem Blogbeitrag erklärte, soll der Test mit "Breaking News"-Labels, die Verlage selbst über brandaktuelle Nachrichten setzen können, nun in den USA, Europa, Lateinamerika und Australien ausgeweitet werden.