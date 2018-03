trending: Kristin Rose-Möhring, Davide Astori, die SPD, Kylie Jenners Baby und die Wahl in Italien

#trending // News & Themen

Die Zustimmung der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition war am Sonntag natürlich das Top-Thema in den sozialen Netzwerken. Vier der zehn journalistischen Artikel aus Deutschland mit den meisten Likes & Co. bei Facebook und Twitter hatten mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung zu tun. Mehr dazu gleich bei #trending // Politik.

Der Aufreger des Tages war am Sonntag aber die deutsche Nationalhymne. Die Bild am Sonntag hatte berichtet, dass die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kristin Rose-Möhring, in einem Rundbrief an alle Mitarbeiter des Ministeriums, der „der BamS vorliegt“ gefordert habe, die Hymne zu „gendern“. Statt „brüderlich mit Herz und Hand“ könne man doch „couragiert mit Herz und Hand“ singen, statt „Vaterland“ „Heimatland“. Zahllose deutsche Medien griffen den Bericht auf, machten daraus große Stories. Focus Online holte mit einem Artikel 18.300 Interaktionen – so viele wie kein anderer journalistischer Text aus Deutschland am Sonntag, die Welt folgt mit 16.100 direkt dahinter. Politiker wie Julia Klöckner äußerten sich, Leute aus der AfD natürlich ohnehin schon deswegen, weil das Wort „Vaterland“ ersetzt werden sollte, selbst Reuters verbreitete weltweit eine Meldung dazu.

Abgesehen davon, dass wohl kaum jemand ernsthaft behaupten will, dass die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend irgendwelchen Einfluss auf die deutsche Politik hat, gibt es ein weiteres Problem mit dem Aufreger des Tages: Er ist ein verdammt alter Hut. Durch simples Googlen stieß ich schnell auf einen Eintrag in Rose-Möhrings Blog, in dem sie schon vor ziemlich genau sechs Jahren genau das gleiche vorschlug: „Heimatland“ statt „Vaterland“ und „couragiert“ statt „brüderlich“. Damals hat das offenbar niemanden interessiert, große Aufreger-Artikel zahlloser Medien gab es nicht. Auch ein Indiz dafür, wie große Teile des (Online-)Journalismus mittlerweile jedem Sack Reis hinterher laufen, um den nächsten Skandal draus zu basteln.