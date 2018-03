Neuer Odenthal-Impro-Fall beschert dem „Tatort“ klar schwächere Zahlen als zuletzt, rund dreieinhalb Millionen sehen SPD-Entscheidung am Morgen

Nach einer großen Erfolgswelle mit 9,75 Mio. bis 11,52 Mio. Zuschauern für sieben "Tatorten" in Folge, ging es am Sonntag erstmals wieder ein großes Stück nach unten: 8,23 Mio. sahen den grenzwertigen Impro-"Tatort: Waldlust" mit Lena Odenthal. Am Morgen interessierten sich etwa 3,5 Mio. Menschen für das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zur GroKo: Allein im Ersten sahen 1,55 Mio. zu - ein Marktanteil von 15,9%.