Neue Staffel für ZDF-Serie „Bad Banks“ – Ausstrahlungstermin noch offen

Die Serie "Bad Banks" bekommt eine zweite Staffel. Drehbeginn und Ausstrahlungstermin stehen allerdings noch nicht fest, wie eine ZDF-Sprecherin am Montag mitteilte. Das ZDF hatte die ersten beiden Folgen der sechsteiligen ersten Staffel über die junge, ehrgeizige Bankerin Jana Liekam, die in eine Intrige verstrickt wird, am Samstag gezeigt. Zwei weitere Folgen gab es am Sonntag, die beiden letzten sind für Montagabend geplant.