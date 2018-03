Bundeskartellamt gibt Freigabe: Ippen-Verlagshaus darf Mediengruppe Frankfurt übernehmen

Von

Dirk Ippen fehlte nur noch die Freigabe des Bundeskartellamtes, diese hat er nun. Der 77-jährige Verleger darf die Mediengruppe Frankfurt übernehmen, zukünftig werden ihm dann die Regionalzeitungen Frankfurter Neue Presse und Frankfurter Rundschau gehören. Das Bundeskartellamt begründete seine Entscheidung damit, dass mit dem Deal das bestehende Monopol aufgelöst werde.

Bislang gehören der Stiftung die Frankfurter Neue Presse, Frankfurter Rundschau und die Frankfurter Allgemeine Zeitung an. Die ersten beiden Titel werden in Zukunft ein Teil des Ippen-Verlages werden, der schon eine Vielzahl regionaler Zeitungen besitzt und in ganz Deutschland Tageszeitungen verlegt. Neben den Titeln Merkur und tz in München gehört ihm zudem die HNA in Hessen und der Westfälischer Anzeiger in NRW. „Nach dem Zusammenschluss werden Frankfurter Neue Presse und Frankfurter Rundschau im Wettbewerb zur Regionalausgabe der Frankfurter Allgemeine Zeitung stehen und die Leser können zwischen zwei voneinander unabhängigen Mediengruppen auswählen“, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes.