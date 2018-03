„And the Oscar goes to….“: Das sind alle Gewinner der Academy Awards 2018

Am Sonntag wurde in Hollywood zum 90. mal der wichtigste Filmpreis der Welt verliehen: die Academy Awards, kurz Oscars. Abräumer des Abends war Guillermo del Toros Fantasy-Märchen "Shape of Water", das insgesamt vier Preise gewann – darunter auch bester Film des Jahres. Alle Oscar-Gewinner 2018 im Überblick.

Bester Film

„Shape of Water“

Beste Regie

Guillermo del Toro, „Shape of Water“

Beste Hauptdarstellerin

Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Bester Hauptdarsteller

Gary Oldman, „Die dunkelste Stunde“

Beste Nebendarstellerin

Allison Janney, „I, Tonya“

Bester Nebendarsteller

Sam Rockwell, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Bestes Originaldrehbuch

„Get Out“, Jordan Peele

Bestes adaptiertes Drehbuch

„Call Me By Your Name“, James Ivory

Bester fremdsprachiger Film

„Una mujer fantástica/Eine fantastische Frau“ (Chile)

Bester Dokumentarfilm

„Ikarus“, Bryan Fogel, Dan Cogan

Bester Kurzdokumentarfilm

„Heaven Is A Traffic Jam On The 405“, Frank Stiefel

Bester Kurzfilm

„The Silent Child“, Chris Overton, Rachel Shenton

Bester Animationsfilm

„Coco“, Lee Unkrich, Darla K. Anderson

Bester Animationskurzfilm

„Dear Basketball“, Glen Keane, Kobe Bryant

Beste Kamera

„Blade Runner 2049“, Roger Deakins

Bester Schnitt

„Dunkirk“, Lee Smith

Beste Musik

„Shape Of Water“, Alexandre Desplat

Bester Filmsong

„Remember Me“ aus „Coco“, Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

Bestes Kostüm

„Der seidene Faden“, Mark Bridges

Beste Maske

„Die dunkelste Stunde“, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

Bester Ton

„Dunkirk“, Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

Bester Tonschnitt

„Dunkirk“, Alex Gibson, Richard King

Bestes Produktionsdesign

„Shape Of Water – Das Flüstern des Wassers“

Beste visuelle Effekte

„Blade Runner 2049“, John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer