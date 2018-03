iPhone X-Nachfrage immer schwächer: JP Morgan senkt Absatzprognose erneut deutlich

Von

Das iPhone X schien eine sichere Wette zu sein. Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Kultsmartphones launchte Apple im vergangenen November ein vermeintlich schier unwiderstehliches iPhone mit OLED-Display aus einem Guss – es schien das Must-Have-Gadget zu sein, nach dem sich Apples Fanboys vermeintlich seit Jahren die Finger geleckt hatten.

Zwar kam das iPhone X mit 999 Dollar bzw. 1150 Euro für das Einstiegsmodell mit einem happigen Preisaufschlag auf den Markt, doch die aufgestaute Nachfrage würde sich mit voller Wucht im ersten Quartal entladen, wenn Apples Produktion sich auf Hochtouren befinde, so die Analystenmeinung Ende vergangenen Jahres.

Das war vor dem iPhone X-Launch. Nur eineinhalb Monate später trafen jedoch aus Zuliefererkreisen in Asien die ersten Hiobsbotschaften ein. Überraschend schnell schien Apple die Produktion seines neuen Kultsmartphones schon wieder herunterzufahren. Spätestens seit Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse herrscht an der Wall Street Ernüchterung über Apples neues Flaggschiff-Smartphone: Das iPhone X hat zwar im Weihnachtsquartal sein Soll erfüllt, doch nun drohen die Anschlusskäufe zu verebben.

Im ersten Quartal soll Apple demnach nur noch 20 Millionen Einheiten seines hochpreisigen OLED-Flaggschiffs fertigen lassen – die Hälfte des ursprünglich anvisierten Produktionsvolumens, hatte JP Morgan bereits Ende Januar vorausgesagt – und Apple danach an der Börse abstürzen lassen.

JPMORGAN SEES IPHONE X BUILD TO BE DOWN 50% Q/Q

— zerohedge (@zerohedge) January 23, 2018