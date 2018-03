Xiaomi-IPO: Das „Apple Chinas“ strebt an die Börse – zu einer Bewertung von bis zu 100 Milliarden Dollar

Von

Der Wettstreit um das wertvollste privat geführte Tech-Start-up scheint entschieden. Über Jahre lieferten sich Fahrdienstvermittler Uber und der chinesische Verbraucherelektronikhersteller ein spektakuläres Duell – von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde stiegen die Bewertungen.

Im vergangenen Jahr erlebten beide Überflieger unterdessen einige Rückschläge. Uber verlor seinen Gründer nach zahlreichen Skandalen, während Xiaomi bei den Smartphone-Verkäufen deutlich hinter dem selbst gesteckten Ziel von 100 Millionen Einheiten pro Jahr zurückblieb und sogar die einheimischen Anbieter Huawei, Oppo und Vivo an sich vorbeiziehen lassen musste.

Dafür punktet Xiaomi im nächsten Mega-Wachstumsmarkt: In Indien liegen die Chinesen sogar vor dem weltgrößten Smartphone-Hersteller Samsung. Das Momentum scheint das erst 2010 vom Lei Jun gegründete Unternehmen nutzen zu wollen und scheint nun seine lang gehegten Börsenpläne zu konkretisieren, wie das Wall Street Journal berichtet.

Demnach peilt Xiaomi ein Börsenlisting in Hongkong oder Festland-China im zweiten Halbjahr an. Und das zu einer enorm ambitionierten Bewertung von 80 bis 100 Milliarden Dollar. Gleichzeitig scheint der Smartphone- und Computerhersteller mit einem Emissionserlös von bis zu 10 Milliarden Dollar den größten Börsengang seit Alibaba anzupeilen.

Die Bewertung erscheint angesichts der Geschäftsentwicklung sportlich: Im vergangenen Geschäftsjahr setzte Xiaomi knapp 16 Milliarden Dollar um. Wie Tech-Blogger Neil Cybart herausarbeitet, entspricht das der doppelten Umsatzbewertung im Vergleich zu Branchenprimus Apple, den Xiaomi mit seinen Produkten offenkundig nachahmt.

„Xiaomi hopes to raise at least $10 billion in the IPO at a valuation of $80 billion to $100 billion.“

Revenue: ~$16 billion

(Would amount to a price/revenue ratio twice that of Apple.)

— Neil Cybart (@neilcybart) March 1, 2018