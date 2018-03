Gemeinsames Abo geplant: Streamingdienst Netflix und Pay-TV-Anbieter Sky werden Partner

Der Pay-TV-Sender Sky und der Videostreaming-Riese Netflix arbeiten künftig zusammen. Netflix will seine Inhalte zunächst in Großbritannien und in Irland künftig auch auf der Sky-Q-Plattform anbieten, später auch in Deutschland, Österreich und Italien. Unter anderem sei ein kombiniertes Abo für Sky und Netflix angedacht, wie Sky mitteilte.