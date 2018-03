Erster prominenter Kunde für Diekmann-Startup: Storymachine soll DFB und Präsident Grindel zum Social-Media-Aufstieg verhelfen

Seit mehreren Wochen werkeln Ex-Bild-Chef Kai Diekmann und Philipp Jessen, ehemaliger Chefredakteur von stern.de, nahezu geräuschlos an ihrem Startup Storymachine, das unter anderem Prominenten dabei helfen will, professionell in Social Media aufzutreten. Nun wurde der erste externe Kunde bekannt: Laut DerWesten.de soll Storymachine dem DFB wie auch dessen Präsidenten mehr Profil verleihen.