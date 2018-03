Donald Trumps Kommunikationschefin Hope Hicks verlässt das Weiße Haus

Von

Hope Hicks (29) hatte erst im vergangenen August die Nachfolge von Anthony Scaramucci („The Mooch“) angetreten, der nach nur zehn Tagen seinen Job wieder losgeworden war. Nach Scaramucci, Michael Dubke und Sean Spicer bekleidete Hicks bereits als vierte Person binnen eines Jahres den Posten der Kommunikationschefin.

Hicks bedankte sich beim US-Präsidenten über die Maßen: „Es gibt keine Worte, mit denen ich hinreichend meine Dankbarkeit für Präsident Trump ausdrücken könnte.“

Donald Trump bedauerte den Rücktritt unterdessen: Hicks sei „eine wirklich großartige Person“, ließ der US-Präsident in einem Statement verbreiten. „Ich werde sie an meiner Seite vermissen, aber als sie mich bezüglich anderer Berufsaussichten kontaktierte, habe ich das vollends verstanden. Ich bin sicher, wir werden in Zukunft sicher wieder zusammenarbeiten. “

Hope Hicks arbeitete bereits seit der Frühphase seiner Präsidentschaftskampagne für Donald Trump und gehörte zu seinem innersten Kreis. Sie firmierte im Weißen Haus zunächst als „Direktorin für strategische Kommunikation“ und arbeitet fast vollständig hinter den Kulissen.

Wie wenige andere regelte Hicks den Zugang von Journalisten zum Präsidenten. Im Wahlkampf 2016 war Hicks bereits Trumps Sprecherin. Zuvor arbeitete sie im PR-Bereich von Trumps Firma und für seine Tochter Ivanka. Interessanterweise hat Hicks die Gründe für ihren Rücktritt bislang nicht weiter erläutert.

Surprisingly Hope Hicks did not give her associates in the White House the reason for her departure…

Trump-Tochter Ivanka bedankte sich unterdessen auf Twitter „schweren Herzens, aber voller Dankbarkeit“ für die Zusammenarbeit.

Hope Hicks is loved & admired by all who know her. It’s with a heavy heart, but tremendous gratitude, that I wish her well in her next steps

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 28, 2018