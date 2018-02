trending: Diesel-Fahrverbote, rechte Lügen über Merkel, „Fahrenheit 451“ und der Winter in Rom

#trending // Worldwide Nicht nur in Deutschland herrscht der Winter, selbst in Rom gab es in den vergangenen Tagen Schnee. Und weil ein Kolosseum in Weiß grandiose Bilder liefert, haben diverse Medien Videos mit genau solchen Bildern veröffentlicht. Am erfolgreichsten war ein Video auf der Website vom National Geographic: Der Zweiminüter sammelte 133.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein. Auf der Facebook-Seite von Oliver Astrologo, der Teile des Videos geschnitten hat, erreichte eine Kurzversion 5,2 Mio. Abrufe und über 210.000 Likes & Co. Snow in Roma What's rarer than a blue moon? A snowfall in Rome. ❄️⛪️Shoot by instagram.com/interph_one & instagram.com/tatvt_rm edited by Oliver Astrologo Posted by Oliver Astrologo on Montag, 26. Februar 2018