Nach Auslaufen der Sky-Rechte: Formel 1 startet eigenen Bezahl-Livestream F1 TV für deutsche Zuschauer

Fans der werbefreien Formel 1-Übertragung kommen nun doch auf ihre Kosten: Kurz vor Saisonstart bietet der Sportverband einen eigenen kostenpflichtigen Livestream für die Rennen an. Dieser soll in mehreren Sprachen übertragen werden und zusätzliche Informationen und Kameraeinstellungen beinhalten. Im Free TV können deutsche Fans in dieser Saison nur über RTL die Rennen verfolgen. Sky hatte zuletzt den Vertrag mit der Formel 1 nicht verlängert.

Die Formel 1 bringt ihren eigenen Bezahl-Livestream auf den Markt. Jedes Rennen soll künftig bei F1 TV mehrsprachig übertragen werden. Zudem stehen Onboard-Aufnahmen aus allen zwanzig Autos zur Verfügung, die Trainingseinheiten, Qualifikationen, Rennen, die Pressekonferenzen, Vorab- und Interviews nach den Rennen sollen ebenfalls übertragen werden. Und das in englischer, spanischer, französischer und auch deutscher Sprache.

Es soll in fast einem Dutzend Länder empfangbar sein, darunter auch Deutschland, teilte die Motorsport-Königsklasse am Dienstag am Rande der Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona mit.

Es handle sich um die bisher größte Investition in der digitalen Umgestaltung der Rennserie, hieß es in der Mitteilung. Die monatliche Rate soll zwischen umgerechnet etwa 6,50 Euro und knapp 10 Euro liegen, die Jahresrate soll abhängig vom jeweiligen Markt sein.

Das Ziel mit F1 TV sei klar, sagte der in der Formel 1 für den Bereich Digitales zuständige Frank Arthofer: „Den Fans den besten Service bieten, um die Grand Prix‘ live zu sehen.“ In Deutschland hatte der Bezahlsender Sky den Vertrag mit der Formel 1 nicht mehr verlängert. Allein übertragender und frei empfangbarer Sender ist damit in dieser Saison RTL. Interessenten der werbefreien Pay TV-Variante können sich auf der Website der Formel 1-Veranstalter für das Bezahlangebot registrieren.