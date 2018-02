Amazon kauft Smart Home-Anbieter Ring für mehr als 1 Milliarde Dollar, um Lieferservice zu optimieren

Jeff Bezos verliert auf dem Weg an die Spitze Internet-Industrie keine Zeit. Nach Handelsschluss an der Wall Street gab Amazon bekannt, dass der E-Commerce-Gigant den Smart Home-Anbieter Ring für einen ungenannten Betrag übernimmt. Den lieferte Reuters wenig später nach: Nach Angaben des Nachrichtendienstes hat Amazon mehr als eine Milliarde Dollar für den Anbieter von Video-Türklingeln und smarten Sicherheitskameras überwiesen – vermutlich, um seinen Lieferservice auszuweiten.

Von

Amazon macht bei seinen Bemühungen, dichter an der Kunden heranzurücken, ernst. Nur zwei Monate nachdem der zweitwertvollste Internetkonzern der Welt Blink, einen Anbieter von smarten Sicherheitssystem und -kameras, übernahm, hat Jeff Bezos nun auch den größeren Rivalen Ring akquiriert.

Ring wurde 2012 gründet und bietet seine smarte Video-Türklingel „Video Doorbell“ seit 2013 an. Nutzer können auf diese Weise von ihrem Smartphone, Tablet oder Computer ihr Zuhause überwachsen und entsprechend mit Besuchern sprechen. Überwachungsaufnahmen werden zudem in die Cloud gespeichert.

Doch Amazon dürfte es kaum um das Angebot von Sicherheitssystem in seinem Sortiment als vielmehr um den nächsten Schritt in der Lieferkette gehen: Den autorisierten Zutritt in die Wohnung / das Haus des Kunden, um so auf sicherem Weg eine Lieferung zustellen zu können.

Der Kauf hänge mit Amazons Absicht zusammen, „Produkte nicht nur nach Hause, sondern in das Zuhause“ des Kunden zu liefern, erklärte Techblogger Neil Cybart („Above Avalon“) die Motivation hinter Amazons Akquisition.

Amazon buys Ring (smart home doorbells, cameras, and security systems) for $1 billion. Obviously related to Amazon’s intention in delivering product into, and not just to, your home. — Neil Cybart (@neilcybart) February 27, 2018 Anzeige

Die Preisfür die Übernahme wollte Amazon nicht verraten. Die Nachrichtenagentur Reuters war aber offenbar gut vernetzt und taxierte den Kaufpreis wenig später auf mehr als eine Milliarde Dollar.

JUST IN: Amazon has agreed to acquire https://t.co/C3cz9IFjqe for more than $1 billion – source $AMZN pic.twitter.com/7o3jAlRvVk — Reuters Tech News (@ReutersTech) February 27, 2018

An der Wall Street kam die Übernahme gut an: Die Amazon-Aktie legte im nachbörslichen Handel immerhin um 4 Dollar oder 0,3 Prozent zu – ein Wertzuwachs, durch den Amazon den kolportierten Kaufpreis im Börsenwert gleichmal zweimal zurückverdient hätte.

Amazon befindet sich in diesen Jahr an der Börse ohnehin in Überschallgeschwindigkeit. In den ersten zwei Monaten des Jahres legte der Internet-Pionier bereits um 29 Prozent zu und konnte seine Marktkapitalisierung um 150 Milliarden Dollar steigern. Nur noch sechs Prozent trennen Amazon nun noch von Alphabet – der Nummer eins der Internet-Industrie.